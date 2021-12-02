Sambhal News: जवाहर नवोदय में कक्षा 9 व 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन 30 तक

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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा नौ और 11 की खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को चयन परीक्षा में शामिल होना होगा।विद्यालय की प्राचार्या हेमलता नेगी विष्ट ने बताया कि कक्षा नौ में प्रवेश के लिए ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो सत्र 2026-27 में जिले के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। अभ्यर्थी की जन्मतिथि एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के मध्य होनी आवश्यक है। अन्य जिलों के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवेदन से पहले जिले से संबंधित पात्रता शर्तों की जांच करनी होगी।प्रवेश केवल रिक्त सीटों के आधार पर चयन परीक्षा के जरिए दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से किए जाएंगे। विद्यार्थियों को आवेदन में जन्मतिथि, वर्तमान कक्षा और विद्यालय से जुड़ी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। प्राचार्या ने बताया कि नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के साथ प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कौशल विकास और व्यक्तित्व निखारने से जुड़ी गतिविधियां भी कराई जाती हैं।