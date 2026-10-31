Sambhal News: जान से मारने की नीयत से हमला, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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जीशान बेग ने पुलिस को बताया कि वह और उसके परिवार के लोग अपने मामू की दरगाह पर आते जाते रहते हैं। इस दरगाह के पास एक घर है। बृहस्पतिवार की रात्रि में इस घर में रहने वाले लोगों ने रोका और दोबारा न आने की बात कही। सवाल जवाब करने पर आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। कोतवाल मोहित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर हाजी तोराव, आलम, बिलाल और हाजी राशिद निवासी बदायूं दरवाजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद