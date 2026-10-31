Sambhal News: एक रात में छह नलकूपों से केबल व स्टार्टर चोरी

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गांव निवासी राजवीर, लोकेश कुमार, कृष्णोतार सिंह, चंद्रपाल सिंह, देवेन्द्र सिंह और सुरेश कुमार के नलकूपों को निशाना बनाया गया। सुबह जब लोकेश कुमार अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गए तो कोठरी का टूटा ताला देखकर दंग रह गए। कुछ आगे जाकर देखा तो पराली की आड़ में चोरी गए स्टार्टरों के खोखे बिखरे पड़े थे।जानकारी होते ही सभी किसान मौके पर पहुंच गए। सूचना पर डायल 112 और एंचोड़ा कंबोह थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों से जानकारी ली। किसानों में रोष है। उनका कहना है कि इससे पहले भी तीन बार उनके स्टार्टर चोरी हो चुके हैं। इसकी शिकायत पहले भी पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। संवाद