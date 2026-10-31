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Sambhal News: अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोग घायल, सभी रेफर

Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
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Six people injured in separate road accidents; all referred [to other facilities]
बहजोई। कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए चार सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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शुक्रवार को पहला हादसा शाम करीब सात बजे बबराला रोड निजी बस और ई-रिक्शा की टक्कर में ई-रिक्शा सवार रिजवान निवासी अकबरपुर, कोतवाली बहजोई घायल हो गया। दूसरा हादसे में बबराला रोड पर बाइक फिसलने से आस मोहम्मद निवासी गांव कैल थाना बबराला घायल हो गए।
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तीसरा हादसा इस्लामनगर रोड पर हुआ। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में अमरपाल निवासी भगतपुर, थाना इस्लामनगर जिला बदायूं और विकास निवासी गांव आटा थाना बनियाठेर घायल हो गए। वहीं, चौथा हादसा बहजोई-सादातबाड़ी मार्ग पर हुआ। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सत्यपाल और अल्तमश निवासी सादातबाड़ी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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