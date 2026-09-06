Sambhal News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर हमला, सात पर रिपोर्ट दर्ज

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पीड़ित वीरपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 अगस्त की शाम करीब 6:45 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के विजय सिंह, देवेंद्र पुत्र उदयवीर, देवेंद्र पुत्र रामरहीस, ममता, सोहनकली, गुड्डो और हिम्मतपुर के सत्यपाल लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर जबरन उनके घर में घुस आए। उन्होंने वीरपाल को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।एक आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। हमलावरों ने ईंट-पत्थर भी बरसाए। बीच-बचाव करने आए गांव के योगेंद्र के सिर में पत्थर मारकर उसे भी लहूलुहान कर दिया गया। सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। थाना पुलिस ने पीड़ित वीरपाल की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि महिला सहित सात आरोपियों के खिलाफ बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।