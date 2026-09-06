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Sambhal News: बारिश में भरभराकर गिरा मकान, ट्रैक्टर-बाइक समेत सामान मलबे में दबा

Sun, 06 Sep 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:12 AM IST
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House collapsed due to rain, goods including tractor-bike buried under debris
बबराला। बबराला थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव में शनिवार सुबह लगातार बारिश के कारण एक मकान ढह गया। हादसे के समय मकान में मौजूद चार लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
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गांव निवासी सत्यपाल ने बताया कि सुबह करीब छह बजे अचानक मकान की दीवारें और छत गिर गईं। परिवार के चारों सदस्य किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मलबे में एक नया ट्रैक्टर, बाइक, बच्चों की साइकिल, गेहूं से भरी कुठिया और अन्य घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गए।
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सत्यपाल के अनुसार, इस हादसे में सात से आठ लाख रुपये की आर्थिक क्षति का अनुमान है। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का प्रयास किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सरकारी आर्थिक मदद की मांग की है।
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गुन्नौर एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा ने मकान गिरने की जानकारी मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम को मौके पर भेजा जाएगा। जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मकान ढहने के बाद सत्यपाल के परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। लगातार बारिश के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
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