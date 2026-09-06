Sambhal News: खिरनी में दो वाहनों की टक्कर में पिकअप चालक की मौत

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कैलादेवी थाना क्षेत्र के खिरनी मोहिद्दीनपुर गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से कुछ आगे पिकअप चालक ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और लघुशंका करने लगा। इस दौरान परिचालक गाड़ी के अंदर ही बैठा था। इसी बीच तेज रफ्तार कंटेनर ने चालक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक काफी दूर तक घसीटता चला गया।हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंचल पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शाम करीब 4:30 बजे परिजनों के पहुंचने के बाद शव की पहचान हो सकी। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।