Sambhal News: एक ही रात में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में फंदे से लटककर आत्महत्या करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति से ब्याज पर दो लाख रुपये लिए थे। जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। बार-बार तकादा होने के कारण परिवार में बाप बेटे में कलह हो रही थी और जमीन बेचने की बात से आहत था। जिस कारण शुक्रवार की रात उक्त व्यक्ति ने गांव के बाहर स्थित अपने ट्यूबवेल पर आम के पेड़ से गमछे से फंदा लगा कर जान दे दी।दूसरा व्यक्ति शुक्रवार की रात तीन बजे करीब छत से नीचे जमीन पर आ गिरा और गंभीरपुर से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर चंदौसी के निजी चिकित्सालय जा रहे थे। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों ने शनिवार की सुबह पुलिस को बिना सूचना दिए दोनों लोगों का एक ही श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ विवेक जावला ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी