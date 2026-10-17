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Sambhal News: चार करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक साइबर थाना

Sat, 17 Oct 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Oct 2026 02:18 AM IST
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A modern cyber police station will be built at a cost of four crore.
संभल। जनपद में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और मामलों की जांच एवं निस्तारण में तेजी लाने के लिए बबराला रोड पर नेशनल हाईवे के निकट करीब चार करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइबर थाने का निर्माण कराया जाएगा।
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शुक्रवार को जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चन्द्र त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमि पूजन किया और थाने की नींव रखी।
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प्रस्तावित साइबर थाना करीब 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं शासन के निर्देशों के क्रम में इसका निर्माण कराया जा रहा है।
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साइबर थाना बनने से जनपद मुख्यालय पर ही साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच और निस्तारण की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे ऐसे अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को गति मिलेगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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