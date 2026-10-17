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Sambhal News: भूसे के कमरे में मिला प्रेमी युगल

Sat, 17 Oct 2026 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Oct 2026 02:20 AM IST
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Young couple found in the hayloft
सरायतरीन। मुरादाबाद जिले की मझोला पुलिस ने शुक्रवार को बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव से एक विवाहिता और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया है। करीब एक घंटे की तलाश के बाद दोनों को भूसे के कमरे से बरामद किया गया। दोनों बीते बुधवार को घर से भाग गए थे।
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महिला के परिजनों ने मझोला थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार को मझोला पुलिस बहजोई क्षेत्र के गांव पहुंची। पुलिस के आने की भनक लगते ही प्रेमी युगल पड़ोसी के घर के भूसे से भरे कमरे में छिप गए। करीब एक घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। प्रेमी युगल को देखने के लिए मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए मझोला थाने ले गई। संवाद
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