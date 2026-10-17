Sambhal News: शादी का वादा कर दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

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पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक महीने पहले मंदिर गई थी। वहां दूसरे गांव के युवक सुमित ने उसे शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे एक मोबाइल भी दिया और बात न करने पर धमकी देने लगा। बेटी ने जब घटना अपने पिता को बताई तो आरोपी से शिकायत की गई। इसके बाद आरोपी ने बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी। गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद