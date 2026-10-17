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Sambhal News: शादी का वादा कर दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Oct 2026 02:19 AM IST
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Rape under the pretext of marriage; case registered
गवां। रजपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक महीने पहले मंदिर गई थी। वहां दूसरे गांव के युवक सुमित ने उसे शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे एक मोबाइल भी दिया और बात न करने पर धमकी देने लगा। बेटी ने जब घटना अपने पिता को बताई तो आरोपी से शिकायत की गई। इसके बाद आरोपी ने बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी। गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद
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