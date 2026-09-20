Sambhal News: चकबंदी मामलों में संयुक्त टीम करेगी स्थलीय सत्यापन

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शनिवार को जिले की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। चंदौसी तहसील सभागार में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक विकास चन्द्र त्रिपाठी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कराने तथा शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत दिलाने के निर्देश दिए।राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अंश निर्धारण एवं खतौनी से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित रखने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।0000000जिले की तीनों तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की यह रही स्थितितहसील- शिकायतें निस्तारित अध्यक्षताचंदौसी- 88 10 डीएमगुन्नौर- 83 06 एडीएमसंभल- 50 03 एसडीएम000कुल शिकायतें- 221 19