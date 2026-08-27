फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   A grand confluence of talent to be seen at the Ganesh Chauth fair.

Sambhal News: मेला गणेश चौथ में दिखेगा प्रतिभाओं का महाकुंभ

Thu, 27 Aug 2026 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
A grand confluence of talent to be seen at the Ganesh Chauth fair.
चंदौसी। उत्तर भारत के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध मेला गणेश चौथ में इस वर्ष प्रतिभाओं का महाकुंभ दिखेगा। आयोजनों को यादगार बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी क्रम में गणेश मंदिर स्थित मेला कार्यालय पर कार्यक्रमों के संयोजक प्रजीत कुमार लालू एवं प्रतियोगिताओं के संयोजक मेजर शशिकांत गुप्ता ने प्रस्तावित आयोजनों के पोस्टरों का विधिवत विमोचन कराया।
विज्ञापन

प्रजीत कुमार लालू ने कहा कि चंदौसी की अनेक प्रतिभाएं अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मुंबई सहित देश के विभिन्न बड़े मंचों तक पहुंच चुकी हैं। कई बड़ी प्रतिभाएं भी मेले में आएंगी। प्रतियोगिताओं के संयोजक मेजर शशिकांत गुप्ता ने कहा कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा कराना नहीं, बल्कि चंदौसी एवं आसपास के क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें मंच प्रदान करना है।
विज्ञापन

मेला के मीडिया प्रभारी शुभम अग्रवाल ने बताया कि अलग-अलग कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के लिए संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर लोकेंद्र शर्मा, सतेंद्र मामा, प्रभात कृष्णा, प्रफुल्ल कुमार, शुभम अग्रवाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


युवा कवि सम्मेलन और शाम-ए-गजल का रहेगा आकर्षण
मेले में युवा कवि सम्मेलन और शाम-ए-गजल का आकर्षण रहेगा। मेले में रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कैरम, शतरंज, रस्साकशी, पतंग, मेहंदी, बहुरूपिया, बाल युगल गायन के आयोजन हैं। एक मिनट प्रतियोगिता, एकल नृत्य, बाल युगल नृत्य, गायन, अंताक्षरी, ग्रुप डांस, मां परमेश्वरी प्रताप सिंह गायन प्रतियोगिता, सुरक्षेत्र गायन प्रतियोगिता, ऑडियो लिपसिंग, सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। बेबी हेल्थ शो, राष्ट्र वंदन कार्यक्रम, दिव्यांगजन समारोह, हास्य कवि सम्मेलन, बॉलीवुड स्टार नाइट, कव्वाली एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed