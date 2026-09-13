जन संवाद बढ़ाएं और जनता की समस्याएं सुनें : क्षेत्रीय अध्यक्ष

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मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की असली शक्ति है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को अत्यधिक सशक्त बनाने और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। नागर ने कहा कि कार्यकर्ता जन संवाद बढ़ाएं और जनता की समस्याओं के समाधान में अग्रिम भूमिका निभाएं। दूसरे चरण में अभियान संयोजकों और अभियान टोली की बैठक रही। इसमें सभी अभियानों को लेकर चर्चा हुई।क्षेत्रीय महामंत्री संजीव सिक्का ने कहा कि संगठन में हर पदाधिकारी की भूमिका तय है और सभी को समन्वय के साथ क्षेत्र में उतरकर कार्य करना होगा। उन्होंने अनुशासन और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए आगामी अभियानों की सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने की। संचालन जिला महामंत्री हरिओम शर्मा ने किया।इस दौरान परमेश्वर लाल सैनी, राजेश सिंघल, राजेश शंकर राजू, बिरलेश यादव, ओमवीर सिंह, मनोज कठेरिया, सोनू चाह, शिल्पी गुप्ता, सुधीर मल्होत्रा, दीपक यादव, देवचंद्र सैनी, डॉ.मनोज पाल, विपिन गुप्ता, सौरभ गुप्ता, जयप्रकाश प्रजापति, योगेंद्र त्यागी आदि रहे।