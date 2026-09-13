Sambhal News: सब्जी लेकर लौट रहे दो भाइयों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
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धनारी। क्षेत्र के आर्थल चौराहे के समीप शनिवार रात करीब 9 बजे एक सड़क हादसे में न्योरा बाजार से बाइक पर सब्जी लेकर घर लौट रहे दो सगे भाइयों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गांव वायभूड़ निवासी सोनू (19) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई जीतू (22) गंभीर रूप से घायल हो गया।
ग्राम प्रधान होशियार सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि सोनू की शादी डेढ़ साल पहले ही हुई थी। उसके एक दुधमुंही बेटी है। जिसका रविवार को नामकरण संस्कार है। घर में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी के चलते सोनू और जीतू दोनों भाई बाइक से न्योरा मढ़ी बाजार से सब्जी खरीदने गए थे। रात नौ बजे वापसी आते समय आर्थल चौराहे के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
जीतू ने घायल अवस्था में अपने घरवालों को फोन पर घटना की जानकारी दी। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को हुई। परिजन घटनास्थल पहुंच गए। हादसे में सोनू की मौके पर मौत हो गई और घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई। घायल जीतू को बहजोई सीएचसी ले गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि घटनास्थल थाना रजपुरा के अंतर्गत आता है। परिवारजनों की तरफ से कोई ऐसी सूचना भी नहीं मिली है।
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ग्राम प्रधान होशियार सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि सोनू की शादी डेढ़ साल पहले ही हुई थी। उसके एक दुधमुंही बेटी है। जिसका रविवार को नामकरण संस्कार है। घर में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी के चलते सोनू और जीतू दोनों भाई बाइक से न्योरा मढ़ी बाजार से सब्जी खरीदने गए थे। रात नौ बजे वापसी आते समय आर्थल चौराहे के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
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जीतू ने घायल अवस्था में अपने घरवालों को फोन पर घटना की जानकारी दी। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को हुई। परिजन घटनास्थल पहुंच गए। हादसे में सोनू की मौके पर मौत हो गई और घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई। घायल जीतू को बहजोई सीएचसी ले गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि घटनास्थल थाना रजपुरा के अंतर्गत आता है। परिवारजनों की तरफ से कोई ऐसी सूचना भी नहीं मिली है।
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