Sambhal News: सब्जी लेकर लौट रहे दो भाइयों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत

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ग्राम प्रधान होशियार सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि सोनू की शादी डेढ़ साल पहले ही हुई थी। उसके एक दुधमुंही बेटी है। जिसका रविवार को नामकरण संस्कार है। घर में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी के चलते सोनू और जीतू दोनों भाई बाइक से न्योरा मढ़ी बाजार से सब्जी खरीदने गए थे। रात नौ बजे वापसी आते समय आर्थल चौराहे के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।जीतू ने घायल अवस्था में अपने घरवालों को फोन पर घटना की जानकारी दी। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को हुई। परिजन घटनास्थल पहुंच गए। हादसे में सोनू की मौके पर मौत हो गई और घटनास्थल पर ही चीख-पुकार मच गई। घायल जीतू को बहजोई सीएचसी ले गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि घटनास्थल थाना रजपुरा के अंतर्गत आता है। परिवारजनों की तरफ से कोई ऐसी सूचना भी नहीं मिली है।