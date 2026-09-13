Sambhal News: मजिस्ट्रेट को मिली जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की जिम्मेदारी, हर दिन 200 जारी

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सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वे हर दिन 200 प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। शुक्रवार तक कुल 2800 प्रमाणपत्र लंबित थे।इनमें से केवल 20 मृत्यु प्रमाणपत्र और शेष सभी जन्म प्रमाणपत्र हैं। नगर पालिका और ब्लॉक के आवेदनों के लंंबित होने की लंबी फहरिस्त है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।इसको देखते हुए ही जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी है, ताकि आवेदकों को परेशानी न उठानी पड़े। बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रहने के कारण अधिकारियों तक शिकायत भी पहुंच रही थीं। पालिका में लंबे समय तक आवेदन लंबित रहने के मामले आए दिन सामने आ रहे थे। अब इस नई व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।