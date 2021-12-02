Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 13 साल की कैद

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घटना 30 मई 2021 की शाम की है। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी शौच के लिए जा रही थी। भूरे ने उसे पकड़ लिया और बाजरा के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने पर आरोपी उसे धमकाकर भाग गया। डर के कारण किशोरी ने परिवार को कुछ नहीं बताया था।तीन जून 2021 को किशोरी के भाई ने आरोपी को घटना का मजाक उड़ाते सुना। भाई ने घर आकर बहन से पूछताछ की, तब उसने पूरी घटना बताई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भूरे के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक पॉक्सो एक्ट आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने सभी सबूतों और दलीलों पर गहन विचार किया। न्यायालय ने आरोपी भूरे को दोषी करार दिया।