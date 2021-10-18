Saharanpur News: सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक टकराई, युवक की मौत

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शुक्रवार दोपहर में शुभम अपनी बाइक से देवबंद से नागल की ओर आ रहा था। बसेड़ा से पहले एक ढाबे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से उसकी बाइक टकरा गई। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी नागल भिजवाया लेकिन चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उसे राजकीय मेडिकल काॅलेज ले गए जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। शुभम गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। वह अपनी रिश्तेदारी में रहकर सैलून चलाता था। तीन भाइयों में बड़ा और अविवाहित था। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया की घटना की अभी तक तहरीर थाने नहीं आई है लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।