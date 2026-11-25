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बेहट। शादी की तैयारियों के बीच 19 वर्षीय युवती घर से कहीं चली गई। उसके भाई ने दो युवकों पर बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि शादी के लिए रखे 50 हजार रुपये व जेवर भी गायब है।दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कोतवाली बेहट क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का कहना है, कि उसकी बहन 22 नवंबर की रात में करीब दो बजे घर से कहीं चली गई। उन्हें पता चला है कि उसकी बहन को शादाब मुनीर निवासी गांव रसूलपुर स्टार पैलेस के सामने व जाबिर निवासी गुलदस्ता कॉलोनी रसूलपुर थाना देहात कोतवाली बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए है। उन्होंने बहन काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।उसका कहना है, कि उसकी बहन की शादी 30 नवंबर को होनी तय थी। आरोप है, कि उसकी बहन घर से 50 हजार रुपये, 120 ग्राम चांदी व आठ ग्राम सोने के जेवर भी अपने साथ ले गई है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि युवती को तलाश करने के लिए आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।