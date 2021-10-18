Saharanpur News: युवक की हत्या, सड़क किनारे गड्ढे में मिला शव

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गांव निवासी राजू कश्यप सोमवार रात बिना किसी को बताए घर से निकला था। परिजनों ने संपर्क का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह उसका शव भीखनपुर-हैदरपुर मार्ग पर सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। राहगीरों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सरसावा पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को जानकारी दी। मृतक के भाई संजय ने पुलिस को तहरीर देकर राजू की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।उनका कहना है कि राजू के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। सिर में गहरा घाव था। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बताया गया कि राजू मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और दो बेटे हैं। उसकी मौत के बाद परिजनाें के समक्ष भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। उधर, एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका लग रही है। इसी बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।