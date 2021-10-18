Saharanpur News: एक्सप्रेसवे पर 150 वाहनों के चालान, तीन लाख जुर्माना लगाया

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एसपी यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। मंगलवार को टीम ने सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक एक्सप्रेसवे पर इंटरसेप्टर के माध्यम से वाहनों की गति की जांच की।इस दौरान निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन दौड़ाते मिले 150 चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। प्रत्येक वाहन चालक पर औसतन दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के साथ ही यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने के लिए जागरूक भी किया।