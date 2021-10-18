Saharanpur News: ठेका कंपनियों को फिलहाल केवल चार वार्डों की सफाई का जिम्मा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

महानगर में 70 वार्डों की सफाई पहले नगर निगम अपने स्तर से कराता था। हाल ही में नगर निगम ने 70 में से 58 वार्डों की सफाई का ठेका दो निजी कंपनियों को दिया है। वह भी 90 करोड़ रुपये सालाना। इस हिसाब से प्रति माह सात करोड़ रुपये से अधिक 58 वार्डों की सफाई पर खर्च होंगे। एक नवंबर से कंपनियों को काम सौंप दिया गया है। लेकिन अब पता चला है कि फिलहाल कंपनियां केवल चार वार्डों में काम कर रही हैं। इनमें वार्ड तीन, 14, 29 और 32 शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि 58 वार्डों में सफाई के लिए 2900 कर्मचारी होना जरूरी है।फिलहाल कंपनियों के पास केवल 1576 कर्मचारी हैं। जब तक कंपनी शेष करीब 1300 कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेगी, तब तक बाकी वार्ड नहीं दिए जाएंगे। सवाल यह है कि चार वार्डों में काम होने पर नगर निगम कंपनियों को किस हिसाब से भुगतान करेगा। फिलहाल 1300 कर्मचारियों की भर्ती की कोई तैयारी भी नहीं है। उधर, नगर निगम के पास करीब 500 स्थाई और संविदाकर्मी हैं। उनसे नगर निगम शेष 12 वार्डों में काम लेगा।निजी कंपनियों ने एक नवंबर से काम शुरू कर दिया है। कंपनियों के पास ठेका कर्मचारी मानक से कम हैं। ऐसे में फिलहाल उन्हें चार वार्डों का काम दिया गया है।- डॉ. प्रवीण शाह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम