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हादसा मंगलवार सुबह हुआ। इखलाक किसी काम से सहारनपुर-देहरादून सड़क मार्ग को पैदल ही पार कर रहा था। इसी दौरान सहारनपुर की तरफ से आए एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इखलाक पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था। वह लुधियाना में वेल्डिंग का काम करता था और परिवार का पालन-पोषण करता था। कुछ दिन पहले ही वह गांव आया था।उसके तीन छोटे बच्चे हैं। परिवार में वही अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत के बाद परिवार के समक्ष भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।