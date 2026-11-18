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प्रर्दशन :

- सिविल कोर्ट सहारनपुर मे हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर न्याय यात्रा सुबह 10 बजे।



- खेल :

- नालंदा वर्ल्ड स्कूल में रेनबो स्कूल और दिव्य पब्लिक स्कूल के बीच टी-20 मुकाबला सुबह नौ बजे से।



- पुलिस लाइन में प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 11 बजे से

- चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित खेल मैदान पर युवा क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर दो बजे से।

आज के कार्यक्रम