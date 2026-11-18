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मंगलवार की सुबह मौसम साफ रहा और सूर्याेदय समय से हुआ। इसके बावजूद अच्छी ठंड रही। सुबह की सैर करने और अन्य कार्यों से निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। ज्यादातर लोगों ने धूप का आनंद लिया। दोपहर में तेज धूप थी, लेकिन उसके बावजूद वह सुकून देने वाली रही। शाम को सूर्यास्त के बाद सर्दी का असर फिर बढ़ गया। न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 22.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस गिरकर 26.5 डिग्री सेल्सियस हुआ। मौसम विभाग ने तीन से चार दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने और तापमान में हल्की गिरावट का अनुमान जताया है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि आगामी चार दिन सुबह के समय हल्का कोहरा रहने और तापमान में गिरावट का अनुमान है। 21 और 22 नवंबर को फिर से हल्के बादल छाए रह सकते हैं।हवा चलने से छटा प्रदूषण, 204 रहा एक्यूआईजनपद में दो दिन से हल्की हवा चल रही है। सोमवार की रात भी हवा चली। इसकी वजह से प्रदूषण लगातार छट रहा है। सोमवार को एक्यूआई 213 दर्ज किया गया था, जो मंगलवार को घटकर 204 पर आ गया। हालांकि हवा की यह स्थिति खराब श्रेणी में आती है, जो सांस और दिल के मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे मरीजों को सुबह दस बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।बीते एक सप्ताह का तापमानतिथि-न्यूनतम-अधिकतम17 नवंबर22.5-26.516 नवंबर24-27.515 नवंबर24-2814 नवंबर24.5-27.513 नवंबर25-2812 नवंबर23-2911 नवंबर23.5-29.5