Saharanpur News: एक्यूआई 220 पर, दिवाली से पहले ही बिगड़ने लगी हवा की सेहत

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पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो हवा की गुणवत्ता में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 29 अक्तूबर को 255 पहुंच गया। इसके बाद 30 अक्तूबर को गिरकर 50 और 31 अक्तूबर को 85 रह गया। एक नवंबर को फिर बढ़कर 180 और दो नवंबर को 246 दर्ज किया गया। तीन नवंबर को इसमें मामूली गिरावट आई और एक्यूआई 238 पर पहुंच गया। पांच नवंबर को 220 पर पहुंच गया। हालांकि गिरावट के बावजूद हवा की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं हुआ।बता दें, कि एक्यूआई का 201 से 300 के बीच होना खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। वहीं अस्थमा, हृदय रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए इसका असर अधिक नुकसानदायक हो सकता है।उधर, बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वेधशाला मिर्जापुर के प्रभारी अमीर आलम ने अगले सप्ताहभर तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया है। दस नवंबर के बाद मौसम में हल्की ठंड बढ़ने के आसार है।