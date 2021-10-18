Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Trauma center staff found at fault in initial inquiry; fresh investigation ordered.

Saharanpur News: पहली जांच में ट्रामा सेंटर का स्टाफ दोषी, दोबारा जांच के आदेश

Sun, 08 Nov 2026 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Trauma center staff found at fault in initial inquiry; fresh investigation ordered.
सहारनपुर। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से मरीज को निजी अस्पताल भेजने के मामले में अब शासन स्तर से दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। पहली जांच में ट्रामा सेंटर के स्टाफ को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अब उसी जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मिशन डायरेक्टर ने सीएमओ को पत्र लिखकर नए सिरे से जांच कराने और जांच टीम में एनएचएम स्टाफ को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


मामला जून 2026 का है। सड़क हादसे में घायल उदय सिंह को एसबीडी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भेज दिया था। आरोप लगाया था कि ट्रामा सेंटर स्टाफ ने घायल मरीज को उपचार के लिए निजी अस्पताल भेज दिया था। इलाज के दौरान उदय सिंह की मौत हो गई थी। इसी दौरान ट्रामा सेंटर से एक स्टाफ कमीशन लेने निजी अस्पताल पहुंच गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने प्रकरण की जांच कराई गई।
विज्ञापन

इसके लिए डॉक्टरों की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी। टीम ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी थी। जांच में ट्रामा सेंटर के स्टाफ की भूमिका को दोषपूर्ण माना था। हालांकि, अब इस जांच को लेकर शासन ने भी सवाल उठाए हैं। खासतौर पर जांच टीम में एनएचएम के स्टाफ को शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। इस संबंध में मिशन डायरेक्टर की ओर से सीएमओ को पत्र भेजा गया है। कहा गया कि मामले की दोबारा जांच कराई जाए और इसके लिए गठित होने वाली टीम में एनएचएम के स्टाफ को भी शामिल किया जाए। इससे जांच के सभी पहलुओं की जांच हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-------
शासन की ओर से जो भी दिशा-निर्देश मिल रहे हैं, उनका पालन कराया जाएगा। सरकारी अस्पताल में मरीज का बेहतर इलाज कराना प्राथमिकता में शामिल है।

- डॉ. शेर सिंह कक्कड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed