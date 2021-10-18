Saharanpur News: पहली जांच में ट्रामा सेंटर का स्टाफ दोषी, दोबारा जांच के आदेश

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मामला जून 2026 का है। सड़क हादसे में घायल उदय सिंह को एसबीडी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भेज दिया था। आरोप लगाया था कि ट्रामा सेंटर स्टाफ ने घायल मरीज को उपचार के लिए निजी अस्पताल भेज दिया था। इलाज के दौरान उदय सिंह की मौत हो गई थी। इसी दौरान ट्रामा सेंटर से एक स्टाफ कमीशन लेने निजी अस्पताल पहुंच गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने प्रकरण की जांच कराई गई।इसके लिए डॉक्टरों की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी। टीम ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी थी। जांच में ट्रामा सेंटर के स्टाफ की भूमिका को दोषपूर्ण माना था। हालांकि, अब इस जांच को लेकर शासन ने भी सवाल उठाए हैं। खासतौर पर जांच टीम में एनएचएम के स्टाफ को शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। इस संबंध में मिशन डायरेक्टर की ओर से सीएमओ को पत्र भेजा गया है। कहा गया कि मामले की दोबारा जांच कराई जाए और इसके लिए गठित होने वाली टीम में एनएचएम के स्टाफ को भी शामिल किया जाए। इससे जांच के सभी पहलुओं की जांच हो सकेगी।शासन की ओर से जो भी दिशा-निर्देश मिल रहे हैं, उनका पालन कराया जाएगा। सरकारी अस्पताल में मरीज का बेहतर इलाज कराना प्राथमिकता में शामिल है।- डॉ. शेर सिंह कक्कड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी