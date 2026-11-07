Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 01:37 AM IST
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आज के कार्यक्रम
सम्मान समारोह:-
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित नव जनोदय इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन एवं सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक:-
-बेहट के गांव उसंड में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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सम्मान समारोह:-
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित नव जनोदय इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन एवं सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।
धार्मिक:-
-बेहट के गांव उसंड में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।