Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:-

-डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11:30 बजे से।

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संगोष्ठी:-

-नकुड़ तिराहा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय सैनी सभा की ओर से संगोष्ठी सुबह 10 बजे से।

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जयंती:-

-भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कलक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।

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सम्मेलन:-

-देवबंद के देवीकुंड मैदान में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार संगठन का सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से।

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धार्मिक:-

-राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में अश्विन नवरात्रि के शुभारंभ पर मंगल कलश घट स्थापना सुबह 10 बजे से।

-सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में शरदीय नवरात्र मेले का उद्घाटन पूर्वाह्न 11 बजे से।

-गंगोह में श्रीरामलीला महोत्सव मंडल द्वारा भव्य श्रीराम बरात का आयोजन दोपहर 02 बजे से।

-तल्हेड़ी के श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में वैदिक रामायण कथा शाम 04 बजे से।

-नागल में रामलीला कमेटी द्वारा श्रीराम बरात का आयोजन शाम 05 बजे से।

-देवबंद के गांव चंदेना कोली में रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।

-छुटमलपुर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह रात 08 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर में चल रही रामलीला में भरत मिलाप और खरदूषण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

-गंगोह में सराय की रामलीला में श्रीराम वनवास लीला का मंचन रात 09 बजे से।

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सांस्कृतिक:-

-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में जीआईसी सभागार में एक शाम संविधान निर्माता के नाम कार्यक्रम रात 08 बजे से।

आज के कार्यक्रम