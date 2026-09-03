Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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रैली:-

-गंगोह में सिनेमा रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल से रोटरी क्लब की नशामुक्त भारत रैली सुबह 09 बजे से।

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राजनीति:-

रामपुर मनिहारान के गोचर कृषि इंटर कॉलेज में जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली पूर्वाह्न 11:30 बजे से।

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धरना:-

-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव के विरोध में लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक:-

-सरसावा की शुगर मिल कॉलोनी में तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

- छुटमलपुर के श्रीमनकामेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन अपराह्न 3:00 बजे से

-नानौता में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीकृष्ण लीला चौक पर श्रीमद्भागवत कथा रात 09 बजे से।





आज के कार्यक्रम