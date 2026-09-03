Saharanpur News: इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, हुआ जोरदार धमाका
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 03 Sep 2026 01:04 AM IST
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पुवांरका। सड़क दूधली स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई, कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ और स्कूटर के पार्ट्स बिखर गए।
नगर कोतवाली क्षेत्र के नूर बस्ती निवासी अब्दुल रहमान ने छह महीने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। अब्दुल रहमान बुधवार को सड़क दूधली स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक पहुंचे तथा स्कूटी खड़ी कर बैंक के अंदर चले गए। कुछ देर बाद स्कूटी से धुआं उठने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता जोरदार धमाके के साथ स्कूटी की बैटरी फट गई तथा स्कूटी धूं-धूं कर जलने लगी। वह तो गनीमत रही कि स्कूटी से धुंआ उठते देख लोग पहले ही उससे दूर हो गए थे। ऐसे में किसी की जान पर नहीं बनी। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के नूर बस्ती निवासी अब्दुल रहमान ने छह महीने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। अब्दुल रहमान बुधवार को सड़क दूधली स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक पहुंचे तथा स्कूटी खड़ी कर बैंक के अंदर चले गए। कुछ देर बाद स्कूटी से धुआं उठने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता जोरदार धमाके के साथ स्कूटी की बैटरी फट गई तथा स्कूटी धूं-धूं कर जलने लगी। वह तो गनीमत रही कि स्कूटी से धुंआ उठते देख लोग पहले ही उससे दूर हो गए थे। ऐसे में किसी की जान पर नहीं बनी। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
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