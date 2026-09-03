Saharanpur News: नियमित ट्रेनों पर बढ़ रहा दबाव, विशेष के बढ़ाने पड़ रहे फेरे

Saharanpur News: नियमित ट्रेनों पर बढ़ रहा दबाव, विशेष के बढ़ाने पड़ रहे फेरे
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम नहीं हो रहा है। ऐसे में रेलवे को विशेष ट्रेनों के फेरों में विस्तार करना पड़ रहा है। अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन का विस्तार किया जा चुका है। इसका उद्देश्य है कि यात्रियों का त्योहारों में सफर आसान हो सके।
त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था। इस पर रेलवे ने चंडीगढ़-लखनऊ विशेष ट्रेन चलाई थी। चार सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद एक-एक त्योहार आएंगे। रेलवे ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कमर कस ली है। फिलहाल नियमित ट्रेनों की हालत खराब है। बेगमपुरा, हिमगिरी, शहीद सहित अनेक ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी दिन तो नो रूम की स्थिति तक बन रही है। इसलिए रेलवे उन ट्रेनों के विस्तार करना चाह रहा है, जो विशेष बनकर चल रही है। अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन को 27 नवंबर तक कर दिया है।
-- वर्जन
भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता है। समय-समय पर रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें चलती भी हैं, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। - यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला मंडल
विज्ञापन
विज्ञापन
त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था। इस पर रेलवे ने चंडीगढ़-लखनऊ विशेष ट्रेन चलाई थी। चार सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद एक-एक त्योहार आएंगे। रेलवे ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कमर कस ली है। फिलहाल नियमित ट्रेनों की हालत खराब है। बेगमपुरा, हिमगिरी, शहीद सहित अनेक ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी दिन तो नो रूम की स्थिति तक बन रही है। इसलिए रेलवे उन ट्रेनों के विस्तार करना चाह रहा है, जो विशेष बनकर चल रही है। अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन को 27 नवंबर तक कर दिया है।
विज्ञापन
भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता है। समय-समय पर रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें चलती भी हैं, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। - यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला मंडल
विज्ञापन