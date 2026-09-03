Saharanpur News: नियमित ट्रेनों पर बढ़ रहा दबाव, विशेष के बढ़ाने पड़ रहे फेरे

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त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था। इस पर रेलवे ने चंडीगढ़-लखनऊ विशेष ट्रेन चलाई थी। चार सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद एक-एक त्योहार आएंगे। रेलवे ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कमर कस ली है। फिलहाल नियमित ट्रेनों की हालत खराब है। बेगमपुरा, हिमगिरी, शहीद सहित अनेक ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी दिन तो नो रूम की स्थिति तक बन रही है। इसलिए रेलवे उन ट्रेनों के विस्तार करना चाह रहा है, जो विशेष बनकर चल रही है। अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष ट्रेन को 27 नवंबर तक कर दिया है।वर्जनभीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता है। समय-समय पर रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें चलती भी हैं, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। - यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला मंडल