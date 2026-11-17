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धरना :

-गन्ना भुगतान को लेकर अंबेहटाचांद में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना सुबह 11 बजे।

- खेल :

- नालंदा वर्ल्ड स्कूल में इंफेंट जीसस और व्हाइट बर्ड स्कूल के बीच टी-20 मुकाबला सुबह नौ बजे से।

- पुलिस लाइन में प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 11 बजे से।

- चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित खेल मैदान पर युवा क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12:00 बजे से।



-धार्मिक :

-देवबंद में गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सभा के तत्वावधान में प्रकाशोत्सव के अवसर पर प्रभातफेरी का आयोजन प्रात: सात बजे से।

आज के कार्यक्रम