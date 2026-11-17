विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, जिले में पश्चिमी जोन की एसएसएफ बटालियन स्थापित करने के प्रस्ताव को शासन ने दिसंबर 2021 में मंजूरी दी थी। चिलकाना रोड स्थित दतौली रांघड़, सुल्तानपुर, नजीबपुरा और सड़कड़ी की सीमाओं से लगी सिंचाई विभाग की करीब 50 एकड़ जमीन इसके लिए चिह्नित की गई थी। बाद में वर्ष 2021 में बटालियन के निर्माण के लिए 50.02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। हालांकि इस जमीन पर वन विभाग के करीब 53 हजार पेड़-पौधे खड़े होने के कारण निर्माण की राह में अड़चन आ गई है। पेड़ों को काटने या दूसरी जगह शिफ्ट करने का विकल्प है लेकिन इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। शासन और वन विभाग के स्तर पर लंबित है। बता दें कि एसएसएफ को एयरपोर्ट और कचहरी सुरक्षा आदि के लिए तैनात किया जाता है।करीब 353 करोड़ रुपये का है निर्माण प्रस्तावपीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता महिपाल सिंह के अनुसार बटालियन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की भवन इकाई ने 198.97 करोड़ रुपये का आवासीय और 153.77 करोड़ रुपये का गैर आवासीय प्रस्ताव शासन को भेजा था। कुल प्रस्तावित लागत करीब 352.74 करोड़ रुपये है। पेड़-पौधों की वजह से अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।फिलहाल पेड़ों की वजह से ही मामला अटका हुआ है। संबंधित विभाग इस पर काम कर रहे हैं। पेड़ों को लेकर निर्णय होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।अरविंद कुमार चौहान, जिलाधिकारी