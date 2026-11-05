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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
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Today's events
पूर्वानुमान - अगले 24 घंटे में मौसम साफ और तापमान में गिरावट का अनुमान है।
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गोष्ठी:-
-कंपनी बाग में सहारनपुर एंव मेरठ मंडल की औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी सुबह 09 बजे से।
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खेल:
- मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की पंचम अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन पुलिस लाइन में शाम 4 बजे।

- डॉ. आंबेड़कर स्टेडियम में प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
- डॉ. आंबेड़कर स्टेडियम में महाराज सिंह कॉलेज द्वारा हाई जंप, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
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ज्ञापन :-
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर डीएम को ज्ञापन सुबह 10 बजे।
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धार्मिक:-
-बेहट के गांव उसंड में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।



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एक्यूआई - 211
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