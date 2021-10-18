Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 01:32 AM IST
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आज के कार्यक्रम
धरना
- सलारपुर के अंडरपास में जलभराव के विरोध और कट की मांग को लेकर लखनौती में ग्रामीणों का 39वें दिन का धरना सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक
- देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
- नकुड़ के आर्य समाज मंदिर में श्रावणी पर्व सुबह आठ बजे से।
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धरना
- सलारपुर के अंडरपास में जलभराव के विरोध और कट की मांग को लेकर लखनौती में ग्रामीणों का 39वें दिन का धरना सुबह 10 बजे से।
धार्मिक
- देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
- नकुड़ के आर्य समाज मंदिर में श्रावणी पर्व सुबह आठ बजे से।