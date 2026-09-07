मेरठ: ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, 25 हजार का इनामी प्रशांत सिंह गिरफ्तार
मेरठ में 2023 के ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक केस में 25 हजार रुपये के इनामी प्रशांत सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम उत्तराखंड UKSSSC पेपर लीक केस में भी सामने आया था।
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मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी प्रशांत सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड के UKSSSC पेपर लीक केस में भी प्रशांत का नाम सामने आया था।
25000 का इनामी था प्रशांत
पुलिस के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रशांत सिंह उर्फ मोनू वांछित चल रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
उत्तराखंड पेपर लीक केस में भी सामने आया नाम
जांच के दौरान प्रशांत का नाम उत्तराखंड में सामने आए UKSSSC पेपर लीक केस से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार वह इस मामले के आरोपी खालिद का साथी है।
मुंगेर से खटाना गांव तक जुड़ रहा कनेक्शन
पुलिस के अनुसार प्रशांत सिंह मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला है और गौतमबुद्ध नगर के खटाना गांव से भी उसका संबंध बताया गया है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले के आरोपी खालिद के साथ उसके संपर्क की जांच की जा रही है।
खालिद भी मेरठ केस में नामजद
उत्तराखंड पेपर लीक मामले के आरोपी खालिद को भी सिविल लाइन थाने में दर्ज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक केस में नामजद किया गया था। पुलिस अब दोनों के बीच संबंध और पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है।
UKSSSC पेपर लीक की जांच सीबीआई को
उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसी मामले में सामने आए आरोपियों और उनके संपर्कों की जानकारी भी संबंधित जांच में सामने आई थी। मेरठ पुलिस अब प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े अन्य कनेक्शन और पेपर लीक मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।