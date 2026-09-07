फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Meerut: ₹25,000 Rewarded Accused Prashant Singh Arrested in VDO Exam Paper Leak Case

मेरठ: ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, 25 हजार का इनामी प्रशांत सिंह गिरफ्तार

Mon, 07 Sep 2026 01:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 07 Sep 2026 01:29 PM IST
सार

मेरठ में 2023 के ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक केस में 25 हजार रुपये के इनामी प्रशांत सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम उत्तराखंड UKSSSC पेपर लीक केस में भी सामने आया था।

विज्ञापन
Meerut: ₹25,000 Rewarded Accused Prashant Singh Arrested in VDO Exam Paper Leak Case
आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी प्रशांत सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड के UKSSSC पेपर लीक केस में भी प्रशांत का नाम सामने आया था।

विज्ञापन


25000 का इनामी था प्रशांत
पुलिस के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रशांत सिंह उर्फ मोनू वांछित चल रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


उत्तराखंड पेपर लीक केस में भी सामने आया नाम
जांच के दौरान प्रशांत का नाम उत्तराखंड में सामने आए UKSSSC पेपर लीक केस से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार वह इस मामले के आरोपी खालिद का साथी है।

मुंगेर से खटाना गांव तक जुड़ रहा कनेक्शन
पुलिस के अनुसार प्रशांत सिंह मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला है और गौतमबुद्ध नगर के खटाना गांव से भी उसका संबंध बताया गया है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले के आरोपी खालिद के साथ उसके संपर्क की जांच की जा रही है।

खालिद भी मेरठ केस में नामजद
उत्तराखंड पेपर लीक मामले के आरोपी खालिद को भी सिविल लाइन थाने में दर्ज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पेपर लीक केस में नामजद किया गया था। पुलिस अब दोनों के बीच संबंध और पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है।

UKSSSC पेपर लीक की जांच सीबीआई को
उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसी मामले में सामने आए आरोपियों और उनके संपर्कों की जानकारी भी संबंधित जांच में सामने आई थी। मेरठ पुलिस अब प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े अन्य कनेक्शन और पेपर लीक मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed