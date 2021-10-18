Saharanpur News: आज के कार्यक्रम एवं तापमान

विज्ञापन





अधिकतम तापमान : 31 डिग्री सेल्सियस

-- -- -

पूर्वानुमान - अगले 24 घंटे में मौसम साफ और तापमान में गिरावट का अनुमान है।

-- -- -- -

-आईटीसी रोड़ स्थित एक भवन में दिवाली उत्सव भजन कार्यक्रम 3 बजे से।

- देहारादन रोड़ स्थित सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा दिवाली मेला सुबह 9 बजे।

-- -- -

धार्मिक:

- बेहट केगांव उसंड़ में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।

-- -- -- -- -- -



एक्यूआई - 220

-न्यूनतम तापमान : 25 डिग्री सेल्सियस