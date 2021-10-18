Saharanpur News: आज के कार्यक्रम एवं तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 06 Nov 2026 01:48 AM IST
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-न्यूनतम तापमान : 25 डिग्री सेल्सियस
अधिकतम तापमान : 31 डिग्री सेल्सियस
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पूर्वानुमान - अगले 24 घंटे में मौसम साफ और तापमान में गिरावट का अनुमान है।
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-आईटीसी रोड़ स्थित एक भवन में दिवाली उत्सव भजन कार्यक्रम 3 बजे से।
- देहारादन रोड़ स्थित सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा दिवाली मेला सुबह 9 बजे।
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धार्मिक:
- बेहट केगांव उसंड़ में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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एक्यूआई - 220
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अधिकतम तापमान : 31 डिग्री सेल्सियस
पूर्वानुमान - अगले 24 घंटे में मौसम साफ और तापमान में गिरावट का अनुमान है।
-आईटीसी रोड़ स्थित एक भवन में दिवाली उत्सव भजन कार्यक्रम 3 बजे से।
- देहारादन रोड़ स्थित सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा दिवाली मेला सुबह 9 बजे।
धार्मिक:
- बेहट केगांव उसंड़ में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
एक्यूआई - 220