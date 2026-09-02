फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The soil was cut from under the bridge pillar, traffic was stopped due to the danger.

Saharanpur News: पुल के पिलर के नीचे से मिट्टी कटी, खतरा देखते हुए यातायात रोका

Wed, 02 Sep 2026 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
The soil was cut from under the bridge pillar, traffic was stopped due to the danger.
सहारनपुर। एसएएम इंटर कॉलेज के सामने ढमोला नदी पर बने पुल के पिलर के नीचे की मिट्टी पानी के तेज बहाव में कट गई। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग और यातायात विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे के लिए यातायात रोक दिया गया। कटाव वाली जगह मिट्टी का भराव करने के बाद यातायात पुन: शुरू किया गया।
विज्ञापन

पुल के पास में बने 70 साल पुराने पुल की जगह लोक निर्माण विभाग नया पुल बनाएगा। ऐसे में पुराने पुल को तोड़ने का काम करीब एक महीने से चल रहा है। पुल हटाने की वजह से नए बने पुल के पिलर के पास से सपोर्ट हट गया है। मंगलवार दोपहर झमाझम बारिश के पानी का तेज बहाव आने के कारण नए पुल के पिलर के पास की मिट्टी कट गई। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी।
विज्ञापन

अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। एसपी यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। खतरे को देखते हुए पुल के ऊपर से यातायात रोक दिया गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी लगाकर हुए मिट्टी के कटान को ठीक कराया। इसके बाद पुल से यातायात शुरू कर दिया गया। अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नाले के जरिए बारिश के पानी के तेज बहाव की वजह से पुल के पिलर के पास की मिट्टी कटी थी, जिसे ठीक करा दिया गया है। पुल पूरी तरह ठीक हालत में है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed