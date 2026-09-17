Saharanpur News: ट्रांसफर स्टेशन बनने के बाद हटेगा पुल खुमरान पर बना डलावघर

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बैठक में व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं नगर आयुक्त के सामने रखीं। शिपू गिरि ने धोबीघाट के निकट दसवां घाट पर शौचालय और महिलाओं के लिए स्नानघर बनवाने के निर्देश मुख्य अभियंता निर्माण को दिए। मुख्य अभियंता एसपी मिश्रा ने बताया कि पांवधोई नदी की रिटेनिंग वॉल और पटरी निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। यह कार्य काली मंदिर से दसवां घाट तक होगा। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह समस्या दूर होगी। नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नाले-नालियों की सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने सिल्ट तुरंत उठवाने को कहा। व्यापारियों ने सड़कों पर पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई अवैध पुलिस चौकियों का मुद्दा भी उठाया। इस अवसर पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मुकुंद मनोहर गोयल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।नगर आयुक्त ने शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था में सुधार लाया जाए। नाले-नालियों से सिल्ट तुरंत उठाई जाए ताकि जलभराव की समस्या न हो। धोबीघाट पर स्नानघर और शौचालय बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। पांवधोई नदी के किनारे निर्माण कार्य से भी स्थिति बेहतर होगी।