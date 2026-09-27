Saharanpur News: भाकियू अराजनैतिक की बैठक में गूंजा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

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नगर में देवबंद रोड स्थित मंडी समिति परिसर में हुई मासिक बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह ने कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। किसी भी सूरत में किसान अपनी जमीन नहीं देंगे। प्रदेश सचिव ठाकुर शेरपाल राणा और ब्लॉक अध्यक्ष राजू चौधरी ने कहा कि सरकार खेती किसानी को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक के बाद एसडीएम योगेश कुमार गौड़ को चौधरी जगपाल सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें किसानों ने मांग उठाई कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से रोकी जाए। बाजार में बिक रही नकली पेस्टिसाइड पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। बजाज शुगर मिल से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान अति शीघ्र कराया जाए। तहसील परिसर में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। शहरीपुल पर लगने वाले जाम का हल करें। ज्ञापन देने वालों में मुकुल चौधरी, फरमान चौधरी, रजनीश सैनी, राशिद चौधरी, सतेंद्र चौधरी, सूर्य प्रताप, जमशेद प्रधान, मांगेराम, श्याम सिंह, जसबीर, श्याम राणा, वेदपाल राणा, अशोक आदि मौजूद रहे।