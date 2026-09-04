Saharanpur News: मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने टीम के साथ जांची चेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था

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शुक्रवार को दोपहर के समय सोफिया मार्केट स्थित बैंक के करेंसी चेस्ट में मुख्य सुरक्षा अधिकारी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। साथ ही यह भी देखा कि सीसीटीवी कैमरे किस एंगल पर लगे हैं। उनसे चेस्ट के अंदर और बाहर का कितना क्षेत्र कैमरों की नजर में है। बताया जा रहा है कि चेस्ट में लगे कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही चेस्ट के स्ट्रांग रूम में तैनात गार्ड को भी अवकाश पर भेज दिया गया है।करेंसी चेस्ट में आरबीआई की टीम फिर से नोटों की गिनती और जांच कर रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर नोटों की गिनती होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पकड़े गए जाली नोटों की संख्या और मूल्य भी बढ़ सकता है। नोट गिनने का यह काम भी शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे काम में 30 से 35 अधिकारी लगे हैं, जो अलग-अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट सुबह आठ बजे से तीन बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन बजे से शुरू होती है। इस पूरे मामले में बैंक और आरबीआई की टीम पूरी सतर्कता बरत रही है। इसके साथ ही गंगोह करेंसी चेस्ट में भी जांच की जा रही है। चेस्ट के अंदर तक जाली नोट कैसे पहुंचे। यह सवाल अभी भी जांच एजेंसियों के सामने है। इस पूरे मामले के आरोपी पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं।