Saharanpur News: केएलजीएम इंटर कॉलेज में शिव चरण अध्यक्ष और सरस बने प्रबंधक

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चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने परिणामों की घोषणा की। प्रबंधक पद के लिए हुए चुनाव में सरस कुमार गोयल को 38 मत मिले। उनके प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार सिंघल को केवल दो मत प्राप्त हुए। कुल 42 मत पड़े, जिनमें से दो मतपत्र निरस्त हो गए। शिव चरण शर्मा को अध्यक्ष और शिव कुमार गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। राम कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष और विष्णु दत्त शर्मा उपप्रबंधक बने। अमरीश कुमार गुप्ता, विजेंद्र कुमार शर्मा, अंकित बंसल, डॉ. कपिल वत्स, विनोद कुमार वर्मा, अंबरीश कुमार और राजेंद्र मित्तल सदस्य निर्वाचित हुए।प्रबंधक पद को छोड़कर अन्य सभी पदों पर सदस्य निर्विरोध चुने गए। शिव चरण शर्मा अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। शिव कुमार गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। राम कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष और विष्णु दत्त शर्मा उपप्रबंधक बने। अमरीश कुमार गुप्ता सहित सात अन्य सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए।