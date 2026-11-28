सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में यूपी पुलिस के एक सिपाही ने दहेज रहित विवाह कर मिसाल पेश की है। गांव मोहनपुरा उर्फ मैनपुरा निवासी सीमांत ने शादी में लाखों रुपये का दहेज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने तिलक के दौरान केवल एक रुपया और नारियल स्वीकार किया। सीमांत बिजनौर के मंडावली थाने में तैनात हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीमांत की शादी 26 नवंबर को शामली जिले के गांव कंडेला उर्फ शेखूपुर निवासी किसान जगतार सिंह की बेटी शिवानी से हुई। तिलक के दौरान वधू पक्ष ने एक लाख 51 हजार रुपये देने चाहे, लेकिन सीमांत और उनके पिता बैरिस्टर कुमार ने रकम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल एक रुपया और नारियल स्वीकार किया।शादी से पहले सगाई के अवसर पर भी पांच लाख 51 हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया था। सीमांत और उनके परिवार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। इस तरह विवाह बिना दहेज के संपन्न हुआ।समाजशास्त्र से एमए शिक्षित शिवानी ने दहेज न लेने के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने अपने पति और ससुराल के इस कदम पर गर्व व्यक्त किया। क्षेत्र में दहेज रहित विवाह की सराहना हो रही है।