सहारनपुर: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत, आठ महिलाओं समेत 13 यात्री घायल

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लखनौर फ्लाईओवर के पास सोमवार आधी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। देहरादून से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर आगे चल रही पोपलर की लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में बस सवार आठ महिलाओं सहित कुल 13 यात्री घायल हो गए।

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दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी।



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हादसे के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली से लकड़ी सड़क पर बिखर गई थी, जिससे यातायात बाधित हो गया था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से लकड़ी को हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया।



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जानकारी के अनुसार, देहरादून डिपो की यह रोडवेज बस करीब 39 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। सोमवार आधी रात को जब बस लखनौर फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

