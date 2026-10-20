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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
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Today's events
आज के कार्यक्रम
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पुतला दहन:-
-राष्ट्रीय सवर्ण समाज संघ हकीकतनगर स्थित रामलीला मैदान में पुतला दहन दोपहर 01 बजे से।
---
धार्मिक:-
-गंगोह के एक बैंक्वेट हॉल में श्रीराम कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर में विजयदशमी की शोभायात्रा और रावण वध की लीला का मंचन अपराह्न 03 बजे से।
-गंगोह में विजयदशमी पर शोभायात्रा शाम 04 बजे से और ककराली सरोवर व लखनौती मार्ग पर रावण के पुतले का दहन शाम 06 बजे से।
-श्री राधाकृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में दशहरा महोत्सव शाम 05 बजे से।
-मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में दशहरा पर्व एवं राजतिलक शाम 05 बजे से।
-भारतीय कला संगम की ओर से गोविंद नगर में दशहरा मेला महोत्सव शाम 05 बजे से।
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