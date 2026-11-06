सहारनपुर: रिटायर्ड सीओ और इंस्पेक्टर को 20 साल की सजा, ढाई माह की गर्भवती से किया था सामूहिक दुष्कर्म

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महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए रिटायर्ड सीओ व 2015 में देवबंद थाने के इंचार्ज रहे बृजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेगपाल उर्फ वेदपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय प्रबोध कुमार वर्मा की अदालत 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने कहा कि दोषी दुष्कर्म के जरिये महिला की आत्मा को मलिन एवं अशुद्ध कर देता है। अपराध महिला की आत्मा को झकझोर देता है।

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अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद शुक्रवार को सजा के मामले पर सुनवाई हुई। दोनों दोषियों को करीब तीन बजे जिला कारागार से अदालत परिसर में लाया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसबल तैनात रहा। दोनों दोषियों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था।



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अदालत में सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषियों की अधिक उम्र का हवाला दिया। साथ ही परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी होने के चलते कम से कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि दोषियों का कृत्य अमानवीय है। दोषियों ने लोकसेवक पद पर रहते हुए सेवाकाल के दौरान थाने में बने आवास में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

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पीड़िता घटना के समय ढाई माह की गर्भवती थी। मामले की सुनवाई भी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई। उन्होंने अधिक से अधिक सजा दिए जाने की दलील रखी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है।