17 नवंबर को ड्राफ्ट प्रकाशन, दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर तक : जिलाधिकारी

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जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर पुनरीक्षण कार्यक्रम की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। इसके तहत दो नवंबर तक मतदेय स्थलों का सम्भाजन और पुनर्गठन किया जाना था। जिले में नए मतदान केंद्र की सूची जारी की जा चुकी है।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उन्होंने विशेष रूप से युवा वर्ग से अपील की कि जिनकी आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है या जो पहले किसी कारण से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके हैं, वे प्रारूप-6 भरकर अपना नाम सूची में जोड़ सकते हैं।मतदाता सूची में किसी तरह का संशोधन या निवास परिवर्तन कराने के लिए प्रारूप-8 और अपात्र मतदाता का नाम हटवाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रारूप-7 भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता संबंधित मतदान केंद्र पर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप एवं भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के जरिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।