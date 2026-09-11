सहारनपुर: 'ये नहीं है मेरा दूल्हा, नहीं करूंगी शादी', मंडप में हंगामा, पुलिस पहुंची तो नाबालिग निकली दुल्हन

मामला कुतुबशेर क्षेत्र के अंबाला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल का है। बृहस्पतिवार रात गंगोह क्षेत्र से निकाह के लिए बरात पहुंची थी। शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही दुल्हन ने दूल्हे को लेकर आपत्ति जता दी। उसने परिजनों और वहां मौजूद लोगों को बताया कि उसे पहले जिस युवक की फोटो दिखाई गई थी, बरात लेकर पहुंचा युवक वह नहीं है।