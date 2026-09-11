सहारनपुर: 'ये नहीं है मेरा दूल्हा, नहीं करूंगी शादी', मंडप में हंगामा, पुलिस पहुंची तो नाबालिग निकली दुल्हन
कुतुबशेर क्षेत्र के अंबाला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में दुल्हन ने हंगामा कर दिया। उसने बताया कि उसे किसी और युवक का फोटो दिखाया गया था। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई, तो दुल्हन भी नाबालिग निकली। ये शादी नहीं हो पाई।
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थाना कुतुबशेर क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात निकाह से पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब दुल्हन ने बरात लेकर पहुंचे दूल्हे को पहचानने से इंकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि शादी तय करते समय उसे किसी दूसरे युवक की फोटो दिखाई गई थी, जबकि बरात लाने वाला युवक कोई और है। इस पर बैंक्वेट हॉल में हंगामा हो गया।
मामला कुतुबशेर क्षेत्र के अंबाला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल का है। बृहस्पतिवार रात गंगोह क्षेत्र से निकाह के लिए बरात पहुंची थी। शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही दुल्हन ने दूल्हे को लेकर आपत्ति जता दी। उसने परिजनों और वहां मौजूद लोगों को बताया कि उसे पहले जिस युवक की फोटो दिखाई गई थी, बरात लेकर पहुंचा युवक वह नहीं है।
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