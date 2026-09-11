सहारनपुर: कलेक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद शांति से हुई जुमे की नमाज, जामा मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात

सहारनपुर में कलेक्ट मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे जिले में पुलिस अलर्ट रही। महानगर में खासतौर पर जामा मस्जिद पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने नमाज से पहले और दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ड्रोन के जरिये भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

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